8 lãnh đạo MobiFone được phong hàm sau 8 tháng chuyển về Bộ Công an

Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố quyết định tuyển chọn vào CAND, phong cấp bậc hàm cho 8 lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Sau 8 tháng chuyển từ Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an, trở thành doanh nghiệp trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng, MobiFone bước đầu đã cho thấy những bước chuyển mình nhất định, từng bước bắt nhịp với hoạt động của lực lượng vũ trang, có đóng góp bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trong CAND, nhất là việc cung cấp các giải pháp, sản phẩm công nghệ, chuyển đổi số.

Trước kết quả này và đồng thời với mong muốn kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác, hoạt động sản xuất kinh doanh của MobiFone, lãnh đạo Bộ Công an quyết định tuyển chọn nhân sự vào biên chế ngành Công an và phong cấp bậc hàm sĩ quan cấp cao trong trường hợp đặc biệt với 8 lãnh đạo chủ chốt của MobiFone.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao các quyết định phong cấp bậc hàm sĩ quan cấp cao cho 8 lãnh đạo chủ chốt của MobiFone.



Cụ thể, 8 lãnh đạo này gồm: Đại tá Tô Mạnh Cường, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; Thượng tá Nguyễn Thị Nhung, Thành viên HĐTV; Thượng tá Nguyễn Thành Công, Thành viên HĐTV; Thượng tá Vĩnh Tuấn Bảo, Phó Tổng Giám đốc; Thượng tá Thiềm Công Nguyên, Phó Tổng Giám đốc; Thượng tá Nguyễn Đình Tuấn, Phó Tổng Giám đốc và Thượng tá Nguyễn Quang Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone; Thượng tá Bùi Sơn Nam, Phó Tổng Giám đốc.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho rằng đây là vinh dự rất lớn, là bước ngoặt trong sự nghiệp công tác của mỗi cá nhân; đồng thời thể hiện kỳ vọng, tin tưởng của Bộ Công an về những nỗ lực của các cá nhân được trao quyết định.

Nhấn mạnh có lẽ chưa bao giờ, chưa khi nào hội tụ đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” cho sự phát triển bứt phá của MobiFone như hiện nay, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu MobiFone phấn đấu sớm trở thành doanh nghiệp đầu tàu trên lĩnh vực viễn thông, công nghệ, có sức ảnh hưởng không chỉ ở trong nước mà phải vươn tầm khu vực, quốc tế.

Tổng công ty MobiFone thành lập vào năm 1993 với tên gọi Công ty thông tin di động (VMS), là nhà mạng viễn thông di động đầu tiên của Việt Nam. Tháng 12/2014, MobiFone được chuyển đổi thành Tổng công ty Viễn thông MobiFone, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sau đó, tới tháng 11/2018, MobiFone được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Cuối tháng 2/2025, Chính phủ phê duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại MobiFone từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an.

Tính đến hết 2023, tổng tài sản của MobiFone đạt 31.630 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu khoảng 23.144 tỷ đồng.

Tác giả: Ngọc Lưu

Nguồn tin: vietnamfinance.vn