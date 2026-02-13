2 thanh niên cướp 3 thùng bia, cụ ông giằng co quyết liệt

Ngày 13-2, mạng xã hội xôn xao hình ảnh cụ ông, cụ bà bán hàng tạp hóa bị 2 thanh niên giằng co cướp thùng bia khiến nhiều người bức xúc.

Theo clip, 2 đối tượng giả vờ đến hỏi mua bia rồi ôm 3 thùng bia bỏ chạy, thấy vậy cụ ông đã kéo lại, hai bên có sự giằng co kịch liệt.

Camera ghi lại vụ việc

Theo tìm hiểu, sự việc nói trên xảy ra vào lúc 15 giờ, ngày 11-2-2026 tại phường Phú An, TPHCM.

Sự việc sau đó đã được gia đình cụ bà trình báo với công an phường Phú An, tiếp nhận nguồn tin, công an phường đã nhanh chóng tiến hành truy xét và đã phát hiện mời làm việc với các đối tượng.

Danh tính 2 đối tượng này là N.P.T.S (SN 2009, ngụ tỉnh Đồng Nai) và N.T.T.M (SN 2009, ngụ TPHCM).

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai nhận do thiếu tiền nên bàn nhau đi cướp giật để có tiền tiêu xài.

Công an phường Phú An đã lập hồ sơ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Công an phường Phú An, dịp Tết Nguyên đán là thời điểm tội phạm trộm cắp, cướp giật thường gia tăng mạnh, đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác.

Tác giả: Thanh Thảo

Nguồn tin: Báo Người lao động