117 người từ Tam giác vàng lừa nhà đầu tư Việt đổ tiền vào 'khách sạn ảo'

Ngày 15/4, sau hơn một tuần xét xử, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Ngọc (32 tuổi, trú Hải Phòng) 11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 năm tù về tội Đánh bạc; tổng hợp 13 năm tù.

53 bị cáo lĩnh án 2-19 năm tù. Trong đó, Trịnh Văn Phương và Lò Văn Tiết cùng mức cao nhất 19 năm; Đinh Văn Châu 15 năm; Vi Quỳnh Trang 14 năm 6 tháng; nhiều bị cáo khác từ 7-12 năm tù, cùng về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đánh bạc và Mua bán người.

Tòa cũng cho 63 bị cáo hưởng án treo, mức 1-3 năm, thời gian thử thách 2-5 năm.

Các bị cáo tại TAND tỉnh Hà Tĩnh, sáng 15/4. Ảnh: Đức Hùng

Theo cáo trạng, đầu năm 2024, hai người Trung Quốc tên A Hào và Cận (không rõ lai lịch) lập đường dây lừa đảo tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng (tỉnh Bokeo, Lào), dựng mô hình đầu tư khách sạn "ảo" trên website OYO để chiếm đoạt tiền.

Đường dây tổ chức theo mô hình phân cấp, vận hành khép kín. Nhóm sử dụng website giả, quảng bá lợi nhuận cao, tạo vỏ bọc để tiếp cận người Việt. Khi bị hại nộp tiền, hệ thống hiển thị mức sinh lời "ảo", sau đó tìm cách trì hoãn hoặc cắt liên lạc để chiếm đoạt.

Tháng 8/2024, hàng trăm trinh sát Công an Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Công an và lực lượng liên ngành của Lào đột kích đặc khu Tam giác vàng, bắt giữ nhiều người liên quan. Cơ quan điều tra xác định trong hơn 6 tháng, nhóm đã thực hiện hàng trăm vụ, chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của 190 bị hại, có người mất hàng tỷ đồng.

Ngoài lừa đảo, một số bị cáo còn bị truy tố tội Mua bán người. Đinh Văn Châu, Lò Văn Tiết, Trịnh Văn Phương bị cáo buộc lừa người Việt sang Lào, giao cho nhóm của A Hào ép làm việc trong các cơ sở lừa đảo. Nạn nhân bị kiểm soát, muốn về phải nộp tiền hoặc bị đánh đập.

Bị cáo Ngọc (thứ hai từ trái sang) nghe HĐXX luận tội. Ảnh: Đức Hùng

Tại tòa, Hoàng Thị Bích Ngọc khai được phân công làm "hậu đài", trực tiếp vận hành hệ thống và tương tác với người chơi. Mỗi khi có người nộp tiền, bị cáo cập nhật số điểm" tương ứng trên website, gửi thông báo xác nhận giao dịch thành công. Toàn bộ dữ liệu đều do nhóm kỹ thuật kiểm soát, Ngọc chỉ làm theo chỉ đạo.

Vi Quỳnh Trang ngoài vai trò phiên dịch còn là cầu nối giữa nhóm người Trung Quốc với các tổ bên dưới. Mọi chỉ đạo được chuyển qua các nhóm chat nội bộ, cập nhật chi tiết từng khách, số tiền đã nộp và khả năng tiếp tục đầu tư. Các quyết định quan trọng như cho rút tiền hay dừng giao dịch đều phải xin ý kiến cấp trên.

...

Một số bị cáo giữ vai trò tổ trưởng khai chịu trách nhiệm quản lý nhân viên và theo dõi sát từng nạn nhân. Khi người chơi mới tham gia, chúng có thể cho rút một khoản nhỏ để tạo lòng tin. Nếu xác định nạn nhân không còn khả năng nạp thêm, các tổ sẽ thống nhất "giết khách" - tức khóa tài khoản, chặn rút tiền và cắt liên lạc.

Các bị cáo làm sale trình bày được cấp sẵn tài khoản Facebook ảo với hình ảnh doanh nhân thành đạt, thường xuyên đăng bài về cuộc sống giàu có để tạo vỏ bọc. Sau khi kết bạn, nhóm này kiên trì trò chuyện, tạo dựng quan hệ trong thời gian dài rồi mới dẫn dắt tham gia đầu tư, từng bước thúc đẩy nạn nhân nộp thêm tiền.

Ngọc và đồng phạm được trả lương kèm theo phần trăm theo số tiền chiếm đoạt. Nhân viên tiếp cận khách hưởng mức cao nhất, tổ trưởng và quản lý nhận tỷ lệ thấp hơn.

Nhiều người thừa nhận biết vi phạm pháp luật nhưng vẫn tham gia vì thu nhập cao và bị ràng buộc trong quá trình làm việc tại đặc khu Tam giác vàng.

HĐXX tuyên án các bị cáo. Ảnh: Đức Hùng

Không chỉ vận hành đường dây lừa đảo, nhiều bị cáo còn trực tiếp tham gia đánh bạc trên chính hệ thống do mình quản lý.

Lê Thiên Hóa cho hay được giao quản lý, vận hành trang đánh bạc trực tuyến D79BET, đồng thời điều phối hoạt động của các nhân viên sale. Hệ thống cho phép người chơi tạo tài khoản, liên kết ngân hàng để nạp tiền, sau đó tham gia các trò như: tài xỉu, baccarat, cá độ bóng đá. Khi người chơi yêu cầu rút tiền, Hóa và các nhân viên phải xin ý kiến cấp trên trước khi quyết định.

Một số bị cáo sale khai nhiệm vụ chính là tìm kiếm và chăm sóc người chơi. Họ sử dụng Facebook, Telegram để quảng bá, tiếp cận người có nhu cầu, hướng dẫn cách lập tài khoản, nạp tiền và tham gia đặt cược. Với những tài khoản mới, nhân viên còn hỗ trợ "lên điểm", giải đáp vướng mắc và theo dõi quá trình chơi, qua đó thúc đẩy người chơi tiếp tục nạp tiền.

Thừa nhận ngoài vai trò tổ chức, nhiều bị cáo còn trực tiếp tham gia đánh bạc. Lương Bùi Diễm Quỳnh cho biết trong thời gian ngắn đã nhiều lần nạp tiền chơi tài xỉu, có lúc thắng nhưng sau đó thua toàn bộ. Đỗ Thu Hiền và Hoàng Thị Bích Ngọc nộp tiền cá cược qua tài khoản cá nhân song đều thua, không thu lợi.

Cơ quan tố tụng xác định các lần đánh bạc đều dưới 20 triệu đồng mỗi lần, tổng số tiền liên quan hàng chục đến hơn 100 triệu đồng, phần lớn các bị cáo không hưởng lợi do thua cược.

Tại phần trình bày sau cùng, nhiều bị cáo bày tỏ sự hối hận, xin giảm nhẹ hình phạt. Họ cho biết thời gian làm việc tại đặc khu Tam giác vàng luôn trong tâm lý lo lắng, bất an. Khi trở về nước, dù phải đối mặt với bản án, họ nói không còn cảm giác bị đe dọa như trước.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net