Nhọc nhằn mưu sinh ở 'chảo lửa' 40 độ C

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, những ngày giữa tháng 4/2026, nền nhiệt tại Hà Tĩnh liên tục duy trì ở mức 38-40 độ C. Cái nắng không chỉ gay gắt bởi nhiệt độ mà còn cộng hưởng với gió Lào khô khốc, khiến không khí trở nên ngột ngạt, bỏng rát.
Tại khu vực chợ Hà Tĩnh, ngay từ 10 giờ sáng, không khí đã đặc quánh hơi nóng. Những tiểu thương kinh doanh ngoài trời phải tận dụng từng tấm bạt, bìa carton cũ để che chắn hàng hóa và bản thân.
Bà Nguyễn Thị Liên (tiểu thương) cho biết, giữa cái nắng bỏng rát, bà phải liên tục tưới nước lên hoa quả để tránh héo úa, trong khi bản thân bà chỉ có chiếc nón lá và tấm áo chống nắng dày cộp để chống chọi với "chảo lửa" ngoài trời.
Cạnh đó, những người làm nghề bốc xếp, cửu vạn cũng chẳng khá hơn. Mỗi chuyến hàng dỡ xuống là một lần áo họ ướt đẫm như vừa dội nước.
Trên các tuyến phố chính như Phan Đình Phùng, Trần Phú, mật độ giao thông giảm rõ rệt vào khung giờ từ 11 giờ đến 15 giờ.
Tuy nhiên, đây lại là thời điểm bận rộn nhất của những người giao hàng và những người thu mua phế liệu.
Dưới cái nắng "cháy da cháy thịt", trang bị bảo hộ của họ là những chiếc áo khoác, găng tay và kính râm.
Hơi nóng từ động cơ xe và nhiệt độ ngoài trời tạo thành một vòng vây khắc nghiệt bủa vây người lao động.
Đối với những người phụ nữ làm nghề ve chai, hành trình mưu sinh còn nhọc nhằn hơn bội phần. Chiếc xe đạp chất đầy phế liệu trở nên nặng nề hơn dưới sức nóng của mặt trời.
Tại các công trình xây dựng, nhịp độ làm việc vẫn hối hả dù nền nhiệt thực tế ngoài trời có lúc vượt quá 40 độ C. Những người công nhân sắt thép, thợ nề phải tiếp xúc trực tiếp với vật liệu xây dựng nóng bỏng.
“Những ngày nắng nóng thế này, tôi phải uống gấp đôi lượng nước bình thường nhưng vẫn cảm thấy khô cổ vì gió Lào thổi liên tục”, một công nhân xây dựng chia sẻ.
Để chống chọi với đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu mùa, người lao động Hà Tĩnh đã phải thay đổi giờ giấc sinh hoạt. Nhiều người chọn đi làm từ 4-5 giờ sáng và nghỉ trưa sớm hơn, sau đó bắt đầu lại công việc khi mặt trời đã xế bóng.
Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cho thấy nắng nóng sẽ còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới.
Tác giả: Trọng Tùng
Nguồn tin: congthuong.vn