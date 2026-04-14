Mượn điện thoại 'thao tác giúp', nhân viên ngân hàng lừa khách 1,7 tỉ đồng

Ngô Anh Tuấn (27 tuổi, trú tại D'Ran, tỉnh Lâm Đồng) bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 13-4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Ngô Anh Tuấn (27 tuổi, trú tại D'Ran, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo thông tin ban đầu, Tuấn là chuyên viên khách hàng cá nhân của một ngân hàng có chi nhánh tại Lâm Đồng.

Trong thời gian làm việc, người này được giao nhiệm vụ tư vấn, lập hồ sơ vay vốn cho khách hàng có nhu cầu giao dịch.

Cơ quan điều tra xác định trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, Tuấn nhiều lần nói với khách rằng thủ tục vay vốn chưa hoàn tất, cần thao tác thêm trên ứng dụng ngân hàng. Từ đó Tuấn yêu cầu khách hàng đưa điện thoại để trực tiếp thực hiện các bước cần thiết.

Lợi dụng sự tin tưởng của khách, Tuấn đã truy cập ứng dụng ngân hàng trên điện thoại của người vay, làm thủ tục vay vốn online rồi chuyển tiền sang tài khoản khác để chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn này, cơ quan công an xác định Tuấn đã lừa đảo, chiếm đoạt của khách hàng tổng số tiền 1,7 tỉ đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến nghị khi phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến ứng dụng ngân hàng, vay vốn online hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân nên báo ngay cho ngân hàng và cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn.

Tác giả: M.V

Nguồn tin: tuoitre.vn