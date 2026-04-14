Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ngày 14-4, HĐND TP Đà Nẵng khoá XI đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành uỷ, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026–2031.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thay ông Phạm Đức Ấn, vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tại kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng cũng bầu các ông Trần Nam Hưng, Hồ Kỳ Minh, Lê Quang Nam, Phan Thái Bình, Trần Chí Cường, Hồ Quang Bửu, Trần Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Anh Thi giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026–2031.

Giữa tháng 3 vừa qua, Bộ Chính trị quyết định cho ông Nguyễn Mạnh Hùng thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng thời điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1974, quê Hà Nội) có trình độ tiến sĩ quản lý kinh tế; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Ông từng kinh qua nhiều vị trí tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương; từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Đức Dũng giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026–2031.

Bốn Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng là các ông: Trần Phước Sơn, Trần Xuân Vinh, Đoàn Ngọc Hùng Anh, Nguyễn Công Thanh. Ông Nguyễn Đức Dũng (SN 1967, quê tỉnh Quảng Ngãi), có trình độ chuyên môn đại học an ninh, trình độ lý luận chính trị cao cấp Trước đó, ông Dũng từng kinh qua các chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Phòng Tham mưu, Trưởng Phòng An ninh đối ngoại, Phó trưởng Công an huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam), Phó trưởng Phòng An ninh điều tra… Tháng 11-2019, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Tháng 8-2024, ông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam. Sau khi sáp nhập các địa phương, ông Dũng giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Tác giả: B.Vân

Nguồn tin: Báo Người Lao Động