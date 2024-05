10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị bắt

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái: Ngày 1/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Văn Thái, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ông Thái bị khởi tố liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Thuận An. Đến nay có 8 bị can đã bị khởi tố liên quan vụ án trên.