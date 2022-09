Xác định danh tính nam thanh niên lái xe máy bằng chân, ôm đàn đánh say mê

Chiều 3-9, Trạm CSGT Suối Tre thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đang xác minh làm rõ đoạn clip ghi lại việc một nam thanh niên điều khiển xe máy bằng chân và đánh đàn trên Quốc lộ 1A.

CLIP: Ớn lạnh thanh niên lái xe máy bằng chân rồi ôm đàn đánh say sưa ở Đồng Nai

Theo clip ghi lại, nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, ăn mặc tươm tất và ôm cây đàn đi xe máy trên Quốc lộ 1A, đoạn từ TP Long Khánh và ngã 3 Cua Heo.

Không hiểu lý do gì, bất ngờ thanh niên này bỏ tay lái, 2 tay ôm đàn vừa đánh vừa hát say sưa. Có lúc người này dùng chân điều khiển tay lái và tỏ ra phấn khích khi được người dân đi trên đường quay lại khen "ngầu".

Theo tìm hiểu, thanh niên này đang sinh sống tại TP Long Khánh, thường hay mặc áo có hình con gấu, bán bánh kẹo tại các quán nhậu ở khu vực trung tâm thành phố.

Hiện lực lượng chức năng đã xác minh được danh tính thanh niên trên và sẽ mời lên xử lý theo quy định của pháp luật.

