Clip nam sinh bị đánh tới tấp sau va chạm với ô tô

Ngày 10-4, tin từ UBND xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng công an xã đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin một nam sinh lớp 11 bị tài xế ôtô con đánh tới tấp vào người xảy ra trên địa bàn.

Your browser does not support the video tag.

Clip vụ việc nam sinh bị đánh tới tấp sau va quệt giao thông

Qua xác minh, cơ quan công an xác định tài xế ôtô có hành vi đánh nam sinh là T.Đ.T. (SN 1989, ngụ xã Thiệu Hợp), còn nam sinh bị đánh là em H.A. (17 tuổi, ngụ xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa).

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip từ camera nhà dân ghi lại cảnh một chiếc ôtô con đang di chuyển trên đường liên thôn, khi đi đến khúc cua tài xế bất ngờ đánh lái sang phải, không có tín hiệu xi nhan.

...

Cùng thời điểm này, có một thiếu niên đi xe máy tới nên xảy ra va quệt với ôtô gây hư hỏng nhẹ phần đầu.

Nam sinh bị đánh trong khi có 1 người đứng nhìn nhưng không có động thái can ngăn. Ảnh cắt từ clip



Ngay sau đó, tài xế ôtô mở cửa ra nói chuyện và có lời qua tiếng lại với người đi xe máy rồi xông vào đấm, đá vào người nam sinh.

Đáng nói, trong đoạn clip nam sinh bị đánh có một người đàn ông đứng chứng kiến sự việc nhưng thờ ơ, không có động thái can ngăn hành vi của tài xế ôtô.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Thiệu Hợp hoàn thiện hồ sơ, đề xuất cơ quan cấp trên xử lý theo quy định.

Tác giả: Tuấn Minh



Nguồn tin: Báo Người Lao Động