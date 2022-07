Video: Khoảnh khắc ông Abe Shinzo bị bắn từ phía sau

Your browser does not support the video tag. Khoảnh khắc ông Abe bị bắn - Nguồn: TWITTER

Cựu thủ tướng Abe bị bắn khi đang diễn thuyết tại thành phố Nara của Nhật Bản sáng 8-7 (giờ địa phương), chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử Thượng viện.

Theo Hãng tin Reuters, ông Abe đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chảy máu ở ngực. Đài NHK dẫn các nguồn tin từ cảnh sát cho biết ông Abe vẫn còn tỉnh và phản ứng khi được đưa đến bệnh viện.

Một đoạn clip trên mạng xã hội Twitter đã ghi lại khoảnh khắc ông Abe bị bắn từ phía sau. Một nhân chứng kể lại cựu thủ tướng Nhật vẫn còn đứng vững sau phát súng đầu tiên, nhưng gục ngã khi phát súng thứ hai nổ.

Khung cảnh hiện trường trở nên hỗn loạn sau khi có tiếng súng nổ.

Vị trí ông Abe (phải) và hướng súng bắn (trái) - Ảnh chụp từ clip

...

Một nghi can nam giới tên Yamagami Tetsuya (42 tuổi) đã bị bắt. Cảnh sát cũng đã thu được khẩu súng tại hiện trường.

"Mỹ đau buồn và bị sốc trước vụ việc", Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel bày tỏ.

"Ông Abe đã là một nhà lãnh đạo xuất sắc của Nhật Bản và là đồng minh vững chắc của Mỹ. Chính phủ Mỹ và người dân Mỹ đang cầu nguyện cho sự an toàn của ông Abe, gia đình ông ấy và người dân Nhật Bản" - ông Emanuel nói trong một tuyên bố.

Ông Abe từng là thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản. Ông rời khỏi chính trường tháng 9-2020 nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng trong Đảng Dân chủ tự do cầm quyền, và sức ảnh hưởng lớn trong nghị viện Nhật Bản.

Your browser does not support the video tag.

Trực thăng đưa ông Abe tới bệnh viện - Nguồn: MBS NEWS

Tác giả: Bảo Duy

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ