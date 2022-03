Video ghi lại cảnh máy múc trên xe tải lật xuống đè chết người đàn ông

Ngày 13/3, lãnh đạo UBND xã Đồng Hợp, huyện Qùy Hợp, Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến một người tử vong. Nạn nhân là ông Tr.Q.T (70 tuổi, trú tại xóm Hợp Thuận, xã Đồng Hợp).

Your browser does not support the video tag.

Video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng, chiếc máy xúc trên xe tải lật xuống đè chết người đàn ông.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 7h55’ ngày 13/3, trên quốc lộ 48A đoạn qua xã Đồng Hợp, huyện Qùy Hợp.

...

Vào thời điểm trên, ông Tr.Q.T đi xe máy ra cửa hàng thức ăn gia súc, gia cầm để mua cám cho đàn gà nhà mình. Khi vừa đến cửa hàng, chưa kịp dừng xe thì ngay từ bên đường đối diện, chiếc xe ô tô tải (chưa rõ BKS) mất phanh, lao thẳng vào cửa hàng.

Thời điểm này, trên chiếc xe tải chở một chiếc máy múc. Trước tình huống quá bất ngờ, chiếc xe cẩu lật xuống đè trúng ông Tr.Q.T khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Được biết, chiếc xe tải là của một người cùng xóm với nạn nhân làm chủ. Khoảng thời gian trên, chiếc xe này đang chở một xe cẩu loại nhỏ. Khi sát mép đường, bất ngờ lao thẳng sang vỉa hè đối diện, chiếc xe cẩu phía trên đã lật nhào sáng trái, đè trúng ông T.

Hiện nguyên nhân sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp luật Plus