Video: Dùng cần cẩu cưỡng chế F1 trốn cách ly, cố thủ trong nhà

Tối 26/5, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ video kèm thông tin lực lượng chức năng ở phường Trần Nguyên Hãn TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) phải dùng cần cẩu cưỡng chế người phụ nữ F1 cố thủ trốn trên tầng 3 không chịu cách ly.

Ngày 27/5, trao đổi với báo chí, bà Phùng Thị Hiền, Bí thư phường Trần Nguyên Hãn, TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết, sáng 26/5, UBND phường nhận được văn bản của xã Yên Lư (Việt Yên, Bắc Giang) thông báo về việc xã có một trường hợp F0 liên quan đến 2 công dân là anh P.V.T. và chị P.T.Q. trên địa bàn phường.

Theo bà Hiền, sau khi nhận được văn bản, UBND phường cùng tổ truy vết của phường (công an, y tế) xuống mời anh T. và chị Q. ra trạm y tế để khai báo theo hướng dẫn. Tuy nhiên, chỉ có ông T. ra, còn bà Q. không hợp tác. Tại trạm y tế phường, anh T. khai nhận có tiếp xúc với 1 số người, không nhớ có tiếp xúc với F0 không. Sau đó, UBND phường tiếp tục vào nhà chị Q. để vận động ra khai báo.

Bà Hiền cho biết thêm: "Khi chúng tôi đến nhà, chị này nói chị ấy không tiếp xúc với ai nên chị ấy không đi đâu cả. Trước sự việc đó, chúng tôi đã báo cáo sự việc lên Công an TP.Bắc Giang". Bà Hiền cho hay, đến 15h chiều 26/5, Công an TP và Công an phường xuống tiếp tục vận động chị Q. ra khai báo nhưng chị này nhất quyết không đi. Theo quy định, UBND phường đã báo cáo Chủ tịch UBND TP ra quyết định cưỡng chế, bắt buộc với chị Q. Sau khi nhận được quyết định, chị Q. không đi.

Lực lượng chức năng dùng xe thang tiếp cận với F1 cố thủ trên tầng 3 ngôi nhà.



"Chị ấy lên tầng 3 nói phụ nữ đến tháng cần vệ sinh, sau đó chị này đóng cửa lại, ngồi ở bên trong. Chúng tôi phải vận động từ 15 đến 20h vẫn không thuyết phục được chị ấy nên buộc phải thuê xe cầu để đưa cán bộ lên tầng 3 đọc loa, tiếp tục vận động chị ấy ra. Chính quyền làm đủ mọi cách để thuyết phục nhưng chị Q. vẫn cố thủ trong nhà. Ngay sau đó, lực lượng chức năng phải lên tầng 3 phá cửa, sốc nách đưa chị Q. từ tầng 3 xuống tầng 1 để đi cách ly theo quy định" - bà Hiền nói.

Cũng theo bà Hiền chia sẻ: "Chị này rất nguy hiểm vì các F0 của chị ấy đều liên quan đến ổ dịch ở Công ty Hosiden. Hiện chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm của chị này. Ở địa phương chị Q. không có bệnh án gì nhưng cũng là người phức tạp".

