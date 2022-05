Video: Cán bộ CSGT nằm bất tỉnh khi bị 2 học sinh đi xe máy vượt đèn đỏ đâm trực diện

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ngắn ghi lại vụ việc hai học sinh điều khiển xe máy vượt đèn đỏ, sau đó đâm vào một cán bộ CSGT khi người này ra hiệu lệnh dừng xe.

Theo nội dung đăng tải, đoạn video này ghi lại vụ việc xảy ra vào chiều ngày 26/5, trên tuyến đường tại khu vực cầu Lim, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Đoạn video dài 18s, ghi lại 2 học sinh điều khiển xe máy vượt đèn đỏ, lúc này một cán bộ CSGT đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Học sinh điều khiển xe máy không những không tuân thủ hiệu lệnh của CSGT mà đã tăng ga lạng lách đâm trực diện vào càn bộ CSGT khiến vị cán bộ nằng văng ra xa và nằm bất tỉnh.

Tác giả: Đại Văn

Nguồn tin: phapluatplus.vn