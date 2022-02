Va chạm giao thông, một người lấy xe bỏ chạy, để mặc nam sinh tử vong bên lề đường

Đoạn video ghi lại toàn bộ vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều ngày 4/2 (tức mùng 4 Tết) tại đường Nguyễn Văn Linh thuộc phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

Clip: Tai nạn giao thông khiến nam sinh tử vong tại chỗ

Cụ thể, theo những gì camera gần địa điểm xảy ra vụ việc ghi lại, có thể thấy hai chiếc xe gắn máy đi cùng chiều đã bất ngờ va chạm mạnh khi đang di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh. Sau va chạm, cả hai xe đều mất lái và lao thẳng vào một gốc cây ven đường. Va chạm mạnh khiến hai chiếc xe kéo lê một đoạn dài và vỡ thành nhiều mảnh vương vãi khắp đường. Đặc biệt một người đã đập thẳng vào cây và không thể cử động.

Đáng chú ý, ngay sau khi xảy ra va chạm, một người đàn ông đã may mắn không bị thương nặng và vẫn có thể đứng lên. Tuy nhiên, thay vì việc gọi cứu thương hay nhờ người xung quanh giúp đỡ, người này đã lập tức dựng chiếc xe của mình lên và bỏ mặc người gặp nạn kia ở lại.

Chia sẻ với Giao thông Hà Nội, Đội Cảnh sát giao thông số 1 – Công an TP Hải Phòng cho biết khiến người gặp nạn là N.V.A. (SN 2007) trú tại khu Trang Quân 3, An Đồng, An Dương, Hải Phòng. Sau va chạm, V.A. đã tử vong tại chỗ.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông. Hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ.

