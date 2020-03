Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào 23h19 ngày 28/3, tại Bình Dương. Thời điểm trên, một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, do không làm chủ được tốc độ nên đã tông thẳng vào cột điện ven đường.

Sau cú tông mạnh, nạn nhân văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera giám sát ghi lại.

Tác giả: Hải Vân (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người Lao Động