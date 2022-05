Thắng đậm U23 Indonesia, U23 Việt Nam khởi đầu mỹ mãn ở SEA Games 31

HLV Park Hang Seo thể hiện quyết tâm lấy trọn 3 điểm trước U23 Indonesia trong ngày ra quân khi để U23 Việt Nam ra sân với đội hình tối ưu. Cả 3 cầu thủ quá tuổi là Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh đều đá chính, bên cạnh những cái tên kinh nghiệm như Văn Xuân, Việt Anh, Thanh Bình, Hoàng Anh hay Văn Toản.

U23 Việt Nam nhanh chóng tạo ra áp lực với thế trận tấn công phủ đầu. Dù vậy, U23 Indonesia của HLV Shin Tae-yong không phải đội bóng dễ đối phó. Đội bóng xứ Vạn đảo áp sát liên tục và phòng ngự với số đông, khiến U23 Việt Nam không có cơ hội ăn bàn rõ nét trong khoảng 15 phút đầu.

Hoàng Đức (số 14) chơi xông xáo. (Ảnh: Đắc Huy)

Phút 20, U23 Việt Nam có pha phối hợp sắc sảo đầu tiên. Hoàng Anh có pha đi bóng sát đường biên ngang rồi chuyền nguy hiểm vào trong, nhưng Văn Tùng không kịp băng cắt để đệm bóng cận thành. Phút 28, cú sút xa bằng chân trái của Tiến Linh khiến thủ môn U23 Indonesia không thể bắt dính bóng, Văn Tùng băng vào nhưng không thể đá bồi.

Đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, Văn Đô có pha tỉa bóng chuẩn xác từ cánh phải cho Tiến Linh băng xuống, nhưng trung phong của U23 Việt Nam lại đỡ bóng hụt ở tình huống quyết định khiến cơ hội trôi qua trong nuối tiếc.

Tuy nhiên, U23 Indonesia không thể đứng vững lâu hơn. Phút 54, Tiến Linh mở bóng trống trải sang cánh trái cho Văn Đô. Sau một nhịp đỡ, Văn Đô chọc khe cho Mạnh Dũng băng xuống căng ngang để Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số.

Video: Bàn thắng của Tiến Linh

Trên đà hưng phấn, U23 Việt Nam gây áp lực và có bàn thắng thứ hai. Phút 74, Tiến Linh chọc khe cho Hùng Dũng băng xuống đối mặt. Tiền vệ sinh năm 1993 làm rung mành lưới U23 Indonesia với pha chích mũi giày đẳng cấp, nâng tỷ số lên 2-0.

U23 Việt Nam tấn công ào ạt trong phần còn lại của trận đấu, nhưng Tiến Linh, Thanh Minh hay Mạnh Dũng đều không tận dụng thành công. Đáng tiếc nhất là cú đánh đầu dội cột của Thanh Minh ở phút 81 ngay sau khi được tung vào sân.

Dù vậy, U23 Việt Nam có thêm bàn thắng ở tình huống khó tin. Phút 87, Văn Đô đưa bóng vào, nhưng hậu vệ U23 Indonesia phá bóng hụt khiến thủ môn không kịp trở tay. Bóng đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ đội bóng xứ Vạn đảo.

Đánh bại U23 Indonesia với tỷ số 3-0, U23 Việt Nam tạm vươn lên ngôi nhì bảng A với 3 điểm. Khởi đầu mỹ mãn của thầy trò HLV Park Hang Seo tại SEA Games 31.

Kết quả chung cuộc: U23 Việt Nam 3-0 U23 Indonesia (Tiến Linh 85', Hùng Dũng 74', Văn Đô 87')

Tác giả: HỒNG NAM

Nguồn tin: Báo VTC