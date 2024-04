Phẫn nộ hành vi 'phóng dao' trúng đầu cầu thủ Uruguay đang đá phạt góc

Your browser does not support the video tag.

Cầu thủ Pablo Ceppelini ôm đầu đau đớn sau khi bị một con dao ném trúng đầu

Khoảnh khắc đáng xấu hổ trên xảy ra trong trận đấu giữa Independiente Medellín với Atletico Nacional ngày 22-4 ở Giải vô địch Colombia. Phút 90+2, Atletico Nacional được hưởng quả đá phạt góc bên cánh phải và tiền vệ Pablo Ceppelini đang chuẩn bị thực hiện cú đá thì rất nhiều đồ vật được các cổ động viên Independiente Medellín ném xuống từ khán đài.

Trong đó có "một vật thể lạ" đập trúng vào đầu khiến Pablo Ceppelini phải đau đớn gục xuống sân. Theo pha quay chậm từ truyền hình, có thể thấy "vật thể lạ" là một con dao nhỏ được ném, trúng vào sau đầu của cầu thủ Pablo Ceppelini, rồi sau đó có trúng vào người nữ trọng tài biên đang đứng kế bên anh.

Khoảnh khắc cầu thủ Ceppelini ôm đầu đau đớn khi bị dao ném



Rất may cầu thủ Ceppelini đã nhanh chóng bình phục, sau khi được sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Nhưng hành động của các cổ động viên Independiente Medellín đã bị chỉ trích dữ dội vì quá nguy hiểm có thể "gây chết người".

Báo chí thế giới gọi đây là "hành vi bạo lực đáng xấu hổ". Liên đoàn bóng đá Colombia đã mở cuộc điều tra và khẳng định sẽ có hình phạt thật nặng dành cho những kẻ đã có hành động "điên rồ" này.

