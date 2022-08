Tài xế lùi xe "leo" lên đầu ô tô con, chèn 3 người đi xe máy

Qua tìm hiểu, vụ việc được camera an ninh ghi lại xảy ra vào khoảng 16h ngày 11/8, trên đường Trường Thi, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: PT).



Theo thông tin ban đầu, chiếc ô tô màu trắng do tài xế Lê Tuấn A. (SN 1982), trú tại phường Đông Cương, TP Thanh Hóa điều khiển.

Khi đến đoạn đường Trường Thi, tài xế điều khiển xe nép vào sát lề đường và lùi lại. Thời điểm này, chị Lê Thị Hương (SN 1998) điều khiển xe máy, chở theo Lê Thị Hường (SN 1993) và cháu Đỗ Anh Quân (SN 2015) - đều trú tại phường Đông Cương - đi lên hướng vỉa hè, ngay phía sau ô tô con đang lùi.

Bất ngờ, chiếc ô tô tăng tốc lùi, tông xe máy cùng 3 người văng ra ngoài. Chưa dừng lại, ô tô con màu trắng tiếp tục "leo" lên đầu một xe con đang đỗ phía sau.

Hình ảnh tài xế lùi xe nguy hiểm, mất an toàn giao thông (Nguồn: Facebook).

Vụ va chạm khiến 2 người ngồi trên xe máy bị thương nhẹ. Tại hiện trường, cả 3 phương tiện bị hư hỏng. Nhiều người xem clip không khỏi thót tim trước cảnh tượng điều khiển xe mất an toàn nêu trên.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thanh Tùng

Nguồn tin: Báo Dân Trí