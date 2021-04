Quỳ trao hoa rách đũng quần, chú rể cúi đầu "ngượng chín mặt", cô dâu lúng túng trên lễ đường

Được chia sẻ cách đây không lâu, đoạn clip ghi lại khung cảnh trong lễ đường cưới của một cặp đôi đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên nhiều diễn đàn. Trong clip, chú rể bước lên lễ đường, nơi cô dâu đang chờ sẵn anh ở điểm đích. Anh từ từ bước tới rồi quỳ xuống trao hoa cho cô.

Đây sẽ trở thành một khoảnh khắc vô cùng lãng mạn và đáng nhớ với cả hai nhân vật chính, thế nhưng kết quả cuối cùng lại không như những gì họ mong đợi. Trong thời điểm chú rể quỳ xuống, chiếc quần phản chủ đã đẩy anh vào tình cảnh "ngượng chín mắt" - đũng quần bỗng rách toạc trước sự kinh ngạc, bối rối của tất cả.

Cuối cùng mặc kệ chiếc quần rách đũng ấy, chú rể vẫn cố gắng quỳ xuống và trao bó hoa cưới cho cô dâu. Cả hai tiếp tục cử hành hôn lễ cùng chiếc quần oái oăm.

... Gặp phải tình cảnh trớ trêu, chú rể vẫn cố gắng trao hoa và tiếp tục cùng cô dâu cử hành hôn lễ.

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc chú rể gặp sự cố khi quỳ gối trao hoa cho cô dâu

