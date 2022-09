Ông nội xâm hại cháu gái đến mang thai gây rúng động

Sự việc gây rúng động xã hội vừa xảy ra ở Indonesia. Một cặp vợ chồng kết hôn và sinh được một cô con gái. Mới đây, người chồng bất ngờ phát hiện ra cha ruột của đứa trẻ không phải mình mà là ông nội của vợ. Sau đó, bức màn đen tối được vén lên, sự thật kinh dị cũng lộ ra ánh sáng.

Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra ở quận Bellao, tỉnh Đông Kalimantan. Người đàn ông tên B.E và người vợ 16 tuổi kết hôn vào tháng 2 năm nay. Sau đó không lâu, vợ của B.E sinh hạ một con gái.

Trong quá trình này, anh B.E thấy rất nhiều điểm khả nghi, anh theo dõi và phát hiện, hóa ra đứa trẻ mà vợ anh sinh ra không phải con anh mà là con của người khác. Điều tra tiếp, anh B.E bàng hoàng nhận ra, cha ruột của đứa trẻ chính là ông nội 64 tuổi của vợ. Ngay lập tức, anh B.E báo cảnh sát.

Nhìn con gái, người đàn ông giận run khi phát hiện cha ruột đứa trẻ là ai. - Ảnh minh họa.



Báo cáo của cảnh sát cho biết, lúc đầu vợ anh B.E không chịu nói hết sự thật vì sợ kết cục sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng cuối cùng sự việc bại lộ, không giấu thêm được, cô quyết định khai thật với chồng, cô đã bị ông nội xâm hại từ rất lâu.

...

Nghe vậy, B.E không thể tin nổi, để tìm hiểu sự thật, anh đến bệnh viện hỏi thăm tình trạng thai nghén, sinh nở của vợ và chắp nối tất cả các bằng chứng, cuối cùng đau đớn chấp nhận những gì người vợ anh nói là đúng. Phẫn nộ trước hành động của ông nội vợ, anh B.E báo cảnh sát ngay.

Vụ việc gây rúng động dư luận, khiến nhiều người phẫn nộ. Theo điều tra của cảnh sát, cô em họ 14 tuổi của vợ anh B.E cũng là nạn nhân. Cô cũng bị ông nội mất nhân tính xâm hại, cưỡng ép nhiều lần.

Hiện tại, cảnh sát địa phương đã bắt giữ người đàn ông 64 tuổi, toàn bộ vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Cảnh sát cũng đưa ra một thông báo cho biết, theo các điều khoản bảo vệ trẻ em tại địa phương, người ông nội yêu râu xanh này phải đối mặt với mức án tối thiểu là 5 năm và tối đa là 15 năm tù.

Tác giả: Kiều Dụ

Nguồn tin: kienthuc.net.vn