Nữ tài xế say xỉn, liên tục la hét rồi định đâm chết người đi đường

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ có biểu hiện say xỉn, lái ô tô chạy với tốc độ cao trên cầu Chương Dương. Không chỉ lạng lách, tạt đầu nhiều người phương tiện khác, người này còn vừa lái xe vừa livestream trực tiếp rồi gào thét.

Chưa dừng lại ở đó, nữ tài xế còn lớn giọng: "Đâu, không có ai ra đây cho tao đâm, đền mấy trăm triệu chứ gì'' và còn thách thức cả công an rằng sẽ sẵn sàng ''đâm chết'' nếu chặn xe của mình.

Ngay sau khi clip được đăng tải lên mạng, nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động cũng như những phát ngôn ngông cuồng của người phụ nữ này.

Thậm chí, nhiều người còn cho đề nghị cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để xác mình và xử lý nghiêm tài xế này.

