Người phụ nữ bị xe tải cán tử vong sau va chạm giữa 2 xe máy

Vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày 13/9 trên QL5 đoạn qua Xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng được camera hành trình của ô tô đi phía sau ghi lại.

Nguồn video: Mạng XHGT

Cụ thể, xe máy BKS: 16S5 - 24.31 do một người phụ nữ điều khiển xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 16M3 - 0896 di chuyển cùng chiều trên QL5.

Cú va chạm khiến người phụ nữ điều khiển xe 16S5 - 2431 ngã xuống đường, đúng lúc này một xe tải di chuyển phía sau chạy tới cán qua người nạn nhân.

Hậu quả, nạn nhân tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, người điều khiển xe BKS: 16M3 - 0896 bị thương nhẹ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, CSGT đã có mặt để điều tra làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Giao Thông