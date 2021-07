Nam Định: Đâm vào xe đang dừng đỗ, ô tô con lật như phim hành động

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra trên địa bàn huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định và đã được camera giám sát ghi lại.

Cụ thể, khi đang di chuyển với tốc độ cao trên đường, chiếc xe ô tô con màu đỏ đã đâm vào đuôi chiếc xe ô tô màu đen đang đậu trên lề đường.

...

Cú va chạm mạnh khiến chiếc ô tô màu đỏ bị lật ngửa ra giữa đường. May mắn là thời điểm xảy ra sự việc chiếc ô tô màu đỏ không va trúng người đi đường.

Hiện chưa rõ những người ngồi trên xe có bị thương hay không nhưng ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhận về nhiều ý kiến bình luận trái chiều từ phía cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều tỏ ra khó hiểu trước cách điều khiển xe của tài xế này.

"Đến chịu, rõ ràng xe đen không hề đậu lấn ra lòng đường mà bác vẫn đâm vào đít xe người ta được", "Như phim luôn", "Tình huống hơi khó hiểu nhưng mong người trên xe không sao"... là những bình luận của cư dân mạng.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn