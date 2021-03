Your browser does not support the video tag.



Vụ va chạm giữa ô tô con và hai bé gái xảy ra khoảng 16h10’ chiều nay 26/3 trên đường Nguyễn Trãi thuộc tổ 13, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Toàn bộ sự việc đã được ghi lại bởi camera hành trình trên một ô tô ngược chiều.

Tác giả: Nhật Quang

Nguồn tin: Pháp Luật Plus