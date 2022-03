Khoảnh khắc máy bay Trung Quốc chở 132 người lao xuống núi

Khoảnh khắc được cho là chiếc máy bay lao thẳng xuống đất (Ảnh chụp màn hình: Dailymail).

Theo Dailymail, vụ việc xảy ra vào ngày 21/3 khi máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Trung Quốc China Eastern Airlines chở 132 hành khách đã gặp nạn trên đường từ Côn Minh đến Quảng Châu. Nó đã rơi xuống huyện Teng, thành phố Ngô Châu, Khu tự trị Choang, Quảng Tây, và gây ra một vụ cháy rừng.

Theo thông tin ban đầu, máy bay đã rơi từ độ cao 9.144 m xuống đất, trước khi bốc cháy dữ dội như "cầu lửa" ở khu vực miền núi hẻo lánh ở Quảng Châu.

Trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông xuất hiện một đoạn video được quay từ camera an ninh dường như là khoảnh khắc chiếc máy bay chở khách lao thẳng xuống đất. Hiện chưa rõ vì nguyên nhân gì mà chiếc máy bay lại mất độ cao trong thời gian ngắn như vậy.

Khoảnh khắc máy bay Trung Quốc chở 132 người lao thẳng xuống núi

...

Báo The Paper có trụ sở tại Thượng Hải cho biết, máy bay gặp nạn chở 132 người, trong đó có 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn.

Truyền thông dẫn thông tin từ một quan chức cứu hộ địa phương cho biết, chiếc máy bay đã bị vỡ thành nhiều mảnh. Vụ rơi máy bay khiến nhiều cây cối ở hiện trường bị thiêu rụi, song đám cháy hiện đã được kiểm soát.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng ông bị "sốc" vì vụ việc và đã ngay lập tức yêu cầu mở cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn.

Các nhân chứng ở hiện trường cùng tham gia cứu hộ cho hay, họ chưa nhìn thấy thi thể của nạn nhân vì chiếc máy bay đã vỡ thành nhiều mảnh sau khi rơi xuống.

Máy bay bị mất độ cao trong thời gian ngắn (Ảnh: Dailymail).

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Sohu).

Một mảnh vỡ của chiếc máy bay (Ảnh: Sohu).

Tác giả: Đức Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân Trí