Hé lộ chân dung ông 'trùm' nhóm Lion Group vừa sập

Nhắc đến Lion Group, phải kể đến người tự xưng là sư phụ sáng lập ra nhóm này - Iker P. Tên thật của P là H.N.P, sinh ngày 15/10/1985, địa chỉ tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước khi trở thành “đại sư phụ” và được hàng chục ngàn thành viên của Lion Group tôn thờ, H.N.P là dân công nghệ thông tin, từng làm qua các món nghề như thiết kế website, sinh trắc vân tay, rồi qua hàng chục công việc khác mà P. nói là “vượt qua nhiều khổ ải, mới chạm tới thành công”.

Trước khi chuyển sang Forex, H.N.P chuyên làm thiết kế website và nghề sinh trắc vân tay



Chia sẻ với Tiền Phong, anh K, giám đốc 1 doanh nghiệp trong lĩnh vực sinh trắc vân tay kể: “Vào năm 2014, tôi quen H.N.P khi đang làm thiết kế giao diện và kỹ thuật đồ họa cho một công ty đào tạo về giáo dục trẻ em có tên là H.K. Đến năm 2015, P. chuyển sang làm sinh trắc vân tay, khởi đầu bằng việc xin làm đại lý cho công ty tôi. Mỗi khách hàng tư vấn thành công, P. kiếm được 1-2 triệu đồng. Hồi đó, H.N.P kiếm được 20 khách. Làm một thời gian, P. nghỉ vì thu nhập không ổn định. Tết 2015, P. vẫn đi bán bưởi Diễn, tôi có đặt mua chục quả ủng hộ. Đến năm 2016-2017, Phương khoe chuyển qua học các lớp làm giàu, lớp học trại doanh nhân siêu đẳng của P.T.L… Đến giờ, trên tin nhắn Facebook, anh em vẫn còn hiện những trao đổi. Từ sau đợt đó, chúng tôi không còn liên hệ”, anh K nói.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, từ 2019 đến nay, P. quy tụ một số thành viên lập thành nhóm có tên gọi Lion Group, trong đó đứng đầu là “tứ đại sư phụ” rồi lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người dân đổ tiền đầu tư forex vào sàn Fxtradingmarkets.com. Sàn này được quảng cáo có trụ sở ở 57 phố London, Vương Quốc Anh và sở hữu giấy phép từ chính phủ Anh, số 11969799.

Dù quảng cáo là sàn quốc tế, song theo tìm hiểu của Tiền Phong, lượng người truy cập chủ yếu vào sàn đến từ Việt Nam với khoảng 97%, chỉ một số lượng rất nhỏ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc.

Dù mới hoạt động 2 năm, nhưng Lion Group thu hút hàng chục nghìn người trên khắp cả nước tham gia



Hiện công ty này đã đổi thành Công ty Cổ phần Onion Fanancing do bà M.T.N.H (cùng địa chỉ với H.N.P) làm đại diện pháp luật, với số vốn điều lệ đăng ký 21,686 tỷ đồng.

Trong đó, H.N.P là cổ đông lớn nhất chiếm 25%; các cổ đông khác như L.X.R (xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh); N.Đ.H (xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và N.M.H (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) chiếm 20% cổ phần. Còn bà M.T.N.H và H.T.Đ xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) mỗi người 5% cổ phần.

Ngày 29/6/2020, H.N.P thành lập Công ty Cổ phần Lion Group Việt Nam (87 Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội). Từ khi thành lập, Công ty Cổ phần Lion Group Việt Nam đã 7 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, ngành nghề chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (trừ hoạt động báo chí, tổ chức họp báo).

...

Trong các nhân vật trên, đáng chú ý có N.M.H xưng là “nhị sư phụ”, giới thiệu từng là Giám đốc Marketing (CMO) của Học viện T.V, một doanh nghiệp do diễn giả P.,Q.V sáng lập.

Bộ tứ của nhóm Lion Group



Theo lời quảng cáo của nhóm Lion Group, chỉ cần bỏ ra tối thiểu là 1.000 USD, sau đó "ngồi chơi xơi nước" cũng hưởng lãi "khủng" lên tới 1%/ngày. Giao dịch đã có Ban chuyên gia của Sàn FX Trading Markets làm hộ, với cam kết chỉ có thắng, không bao giờ có ai bị lỗ. Mức lãi suất cao đến khó tin, nhưng đến nay, theo con số phóng viên có được, ít nhất gần 60.000 người tại Việt Nam đã tham gia và bỏ tiền vào Lion Group để đầu tư Forex.

Những nhân vật này thường khoe nhà lầu, xe sang, tiền bạc trên Facbook, với những triết lý làm giàu tự cho là đi trước thời đại. Thậm chí, H.N.P còn viết cuốn sách “Thoát nghèo, bí mật thế giới tài chính đầu tư 4.0” để truyền cảm hứng, động lực cho các nhà đầu tư lao vào forex.

Để giao dịch, người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn Fxtradingmarkets và bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên.

Nhằm thu hút người tham gia, sàn Fxtrading markets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, theo đó hệ thống của sàn có 5 cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.

Với những điều bất thường nói trên, mới đây Công an TP HCM nhận định hoạt động của Lion Group có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lợi dụng phương thức kinh doanh đa cấp.

Ở đây, việc giao dịch ngoại hối chỉ là cái cớ, là bình phong che đậy cho việc thu hút vốn, huy động tài chính trái phép để chiếm đoạt của những kẻ cầm đầu Lion Group.

Nhà đầu tư của Lion Group đang đứng trước những nguy cơ mất tiền rất cao khi các đối tượng cầm đầu đánh sập trang, thay số, chặn liên lạc, ôm tiền bỏ trốn, sử dụng kỹ thuật can thiệp vào biến động giá ngoại hối trên sàn giao dịch đáng ngờ nói trên.

Trước đó, công an các tỉnh, thành như Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Bình Phước…đều ra văn bản cảnh báo về hoạt động của Lion Group với nội dung: Đề nghị người dân không tham gia vào sàn đầu tư ngoại hối Fxtrading markets, do có dấu hiệu kinh doanh tiền điện tử và huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, gây nhiều rủi ro lớn cho nhà đầu tư.



Tác giả: Vân Triệu

Nguồn tin: Báo Tiền Phong