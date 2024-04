Ông Trần Quí Thanh khóc khi nghe con gái nói lời sau cùng tại toà

Trước đó, đại diện VKSND TP HCM đề nghị tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh từ 9-10 năm tù, Trần Uyên Phương 5-6 năm tù và Trần Ngọc Bích 4-5 năm tù.

Nghe hai con gái nói lời sau cùng, ông Thanh bật khóc. Bị cáo Trần Ngọc Bích cảm ơn VKS, HĐXX đã phân tích cho bị cáo nhận ra hành vi sai của mình; cảm ơn cơ quan điều tra đã cho bị cáo sắp xếp thời gian điều hành công ty trong khi xảy ra vụ án.

Your browser does not support the video tag.

Video bị cáo Trần Quí Thanh nói lời sau cùng tại toà

Bị cáo Bích trần tình rằng ba của bị cáo thường nói con là con gái nên chọn con đường dễ dàng. Tuy nhiên, sống là cống hiến xã hội, cho đất nước, vì chết không mang theo gì. Cả bị cáo và chị gái Trần Uyên Phương đều mời chuyên gia nước ngoài về để xây dựng doanh nghiệp Việt Nam vững mạnh.

...

"Bị cáo nuối tiếc cho cái sai của mình, đây là cơ hội để bị cáo trưởng thành. Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo, ba của bị cáo và chị của bị cáo. Ba bị cáo bị đề nghị án quá nặng, với thời gian này để ba và mẹ bị cáo gặp lại sẽ khó" - bị cáo Bích đề nghị.

Còn bị cáo Trần Uyên Phương nói rất hối tiếc cho cái sai của mình. 12 tháng tạm giam, bị cáo có nhiều bài học trong cuộc sống, đã trải qua các giai đoạn thăng trầm của cảm xúc, chất vấn bản thân rất nhiều.

Bị cáo này nói mức án của cha bị cáo là quá nặng nề. Mong HĐXX xem xét, khoan dung cho cha của bị cáo và bị cáo; đặc biệt là bị cáo Bích để về điều hành công ty. Xin cho bị cáo có cơ hội bù đắp những thiếu sót.

HĐXX sẽ tuyên án vào ngày mai (25-4).

Tác giả: Ý Linh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động