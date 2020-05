Hà Tĩnh: Cầu tàu xuống cấp thê thảm, nguy cơ đổ sập

Thượng tá Phan Hồng Thái, Trưởng phòng CSGT đường bộ và đường sắt Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay: Trước đây cầu tàu này là của Công ty muối Hà Tĩnh, sau được Công an tỉnh mượn tạm để phục vụ nhiệm vụ của ngành. Do chưa có Bến thủy nội địa của riêng Công an tỉnh, nên Phòng hiện vẫn phải sử dụng cầu tàu này. Lo ngại sự an toàn của người dân, cán bộ chiến sỹ, phương tiện neo đậu ở đây, nên Phòng đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh tìm phương án tháo gỡ.