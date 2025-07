Khởi tố hiệu trưởng và 5 giáo viên về tội 'giả mạo trong công tác' liên quan kỳ thi vào lớp 10

Sáng 15-7, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết qua công tác nắm tình hình, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này phát hiện tại kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh có nhiều thí sinh có điểm thi cao bất thường nên tập trung xác minh, điều tra, làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, tại hội đồng thi Trường THPT Tĩnh Gia 4, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 có bài thi của một thí sinh có sửa chữa, xóa và ghi thêm đáp án vào bài thi.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 6 bị can về tội "giả mạo trong công tác", quy định tại điều 359, Bộ luật Hình sự 2015. Công an tỉnh Thanh Hóa chưa thông tin cụ thể về danh tính các bị can.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao, cố tình làm sai lệch kết quả thi, gây ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của ngành giáo dục, mất đi sự công bằng đối với các thí sinh trong quá trình thi tuyển, làm mất lòng tin trong nhân dân.

Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng cá nhân liên quan.

Tác giả: Hà Đồng



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ