Tân binh Ninh Bình gặp Hà Tĩnh ở vòng mở màn V-League 2025 - 2026

Lịch thi đấu V-League được ưu tiên cho Nam Định và Công An Hà Nội Chia sẻ với truyền thông, ông Trần Anh Tú, phó chủ tịch VFF và chủ tịch hội đồng quản trị VPF, cho biết việc bốc thăm xếp lịch thi đấu V-League có sự ưu tiên cho các CLB tham dự đấu trường quốc tế là Nam Định và Công An Hà Nội (dự cả AFC Champions League Two và ASEAN Club Championship). "VPF luôn nỗ lực tạo điều kiện cho 2 CLB dự đấu trường quốc tế. Chúng tôi cũng có phần thưởng khi các đội thắng và có thành tích. VPF điều chỉnh linh hoạt lịch thi đấu ngay trong mùa giải trước sao cho không ảnh hưởng đến các CLB khác và mùa giải", ông Tú chia sẻ. Khi được hỏi về vấn đề trọng tài, lãnh đạo VFF và VPF cho hay: "Chúng tôi sẽ mời các giảng viên FIFA về để tập huấn trọng tài, với những nội dung đổi mới, rút kinh nghiệm các tình huống sai sót mùa vừa rồi. Nhiều trọng tài quá phụ thuộc vào VAR, thiếu sự chủ động trong một số tình huống". Ông Trần Anh Tú cũng xác nhận CLB Thể Công - Viettel sẽ vẫn tiếp tục đăng ký sân Mỹ Đình làm sân nhà, sau nhiều lần phải đổi sân và đá nhờ các sân khác ở mùa giải trước.