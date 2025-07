Hà Tĩnh: Bắt đối tượng k.í.c.h đ.ộ.n.g dân phản đối cao tốc Bắc - Nam

Ngày 15.7.2025, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Viết Công (SN 1957, trú tại thôn Cồn Soi, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn theo quy định.

Đối tượng Phạm Viết Công tại CQĐT

...



Theo kết quả điều tra ban đầu, dù không có quyền lợi liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Can Lộc, Phạm Viết Công vẫn dùng tài khoản mạng xã hội Facebook “Cong Pham” để đăng tải hàng trăm bài viết, video xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự các tổ chức, cá nhân.

Không chỉ phát tán thông tin sai lệch, đối tượng còn kích động, xúi giục người dân địa phương khiếu kiện vượt cấp, cố tình gây mất trật tự tại các điểm tiếp công dân. Dù đã được cơ quan chức năng nhiều lần mời làm việc, đối thoại, nhắc nhở và trả lời theo quy định pháp luật, Công vẫn tiếp tục các hành vi vi phạm.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hóa