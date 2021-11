Cụ bà chết thảm dưới gầm máy xúc, khoảnh khắc va chạm đầy thương tâm

Theo camera an ninh ghi lại, vụ tai nạn xảy ra vào 7h37 ngày 3/11, trên địa bàn Thanh Hưng, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên).

Thời điểm đó, 1 người phụ nữ lớn tuổi đang dắt chiếc xe đạp thì bất ngờ bị máy xúc đâm từ phía sau. Chiếc xe cán qua người một lúc rồi mới dừng lại.

Bà cụ ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Chiếc xe đạp hư hỏng nặng nằm cách đó không xa. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

...

Your browser does not support the video tag.

Cụ bà chết thảm vì máy xúc đâm từ phía sau, khoảnh khắc va chạm thương tâm



Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn