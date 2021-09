Cô gái mặc đồ 'hai mảnh', đeo khẩu trang kín mít ở sân bay khiến xung quanh bối rối

Your browser does not support the video tag.

Cảnh tượng kỳ cục diễn ra ở sân bay Miami, Mỹ. Video do tài khoản Instagram @humansofspiritairlines đăng tải hôm 2/9 với tiêu đề: "Khi bạn tổ chức tiệc bể bơi vào buổi trưa và chuyến bay của Spirit Airlines bắt đầu lúc 4 giờ chiều" cho thấy một cô gái tóc vàng không rõ danh tính đi qua khu vực an ninh sân bay trong tình trạng chỉ mắc bikini màu xanh lá và đeo khẩu trang.

Cô gái này chỉ dán mắt vào tấm vé và điện thoại dù người xung quanh vô cùng sốc khi thấy trang phục của cô này.

Cô gái ăn mặc kỳ cục xuất hiện tại sân bay khiến nhiều người chú ý.

Video ngay lập tức thu hút sự chú ý khi lan truyền trên mạng xã hội. Cư dân mạng đổ xô vào bình luận hài hước: "Chắc cô ta đang đến nơi nghỉ dưỡng vào cuối tuần", "Mặc vậy lên máy bay lại lạnh lắm đấy"...

Một số người lại cho rằng dẫu sao cô gái cũng tuân thủ hướng dẫn của CDC khi đeo khẩu trang. “Ít nhất thì cô ấy đang đeo khẩu trang rồi", một người dùng Instagram nói.

Video hiện vẫn lan truyền chóng mặt trên MHX với hàng chục nghìn lượt xem.

Trước đó, hồi tháng 7, nữ vận động viên thể hình Thổ Nhĩ Kỳ Deniz Saypinar, 26 tuổi, bị cấm lên máy bay vì chỉ mặc đồ thể thao ngắn. Hãng hàng không American Airlines cho rằng trang phục của Deniz "gây phiền" các hành khách khác.

Vận động viên thể hình Thổ Nhĩ Kỳ Deniz Saypinar.

Trên trang cá nhân, nữ VĐV này thanh minh: "Tôi thích mặc những bộ đồ để lộ nét nữ tính nhưng tôi không bao giờ ăn mặc phản cảm. Tôi đủ trưởng thành và văn minh để biết mình có thể và không thể mặc gì".

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn