Clip: Va chạm giao thông, người đàn ông cầm dao đâm người trên phố

Cách đây 1 giờ, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông vác dao đâm người sau va chạm trên phố đang nhận được nhiều sự chú ý.

Theo đó, sau khi bị đối phương cầm điếu đập liên tiếp vào người, người đàn ông đội mũ bảo hiểm đã tức tối cầm dao đâm vào bụng người đàn ông mặc áo xanh.

Được biết, sự việc xảy ra sáng ngày 17/12, tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Nguyên nhân được cho là 2 người đã có xảy ra va chạm giao thông và không giữ được bình tĩnh nên dẫn đến xô xát.

Tác giả: Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin