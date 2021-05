Clip: Tài xế xe cứu thương bị bắt quả tang thả thi thể nạn nhân Covid-19 xuống sông

Trong một thảm kịch kinh hoàng giữa đại dịch Covid-19 ở Ấn Độ, người ta thấy rất nhiều thi thể trôi nổi dưới một cây cầu gần khu vực giáp ranh giữa hai bang Uttar Pradesh và Bihar hồi đầu tuần.

Các quan chức bang Bihar cho biết số lượng xác chết trôi dạt vào bờ Ganga ở Buxar hôm 10/5 lên tới 71 người, và họ đổ lỗi cho chính quyền bang Uttar Pradesh.

Hình ảnh thi thể bị tài xế xe cứu thương thả xuống sông lan truyền khắp mạng xã hội trước sự sững sờ của người xem về thái độ vô cảm đối với nạn nhân Covid-19 và gia đình họ.

Video tài xế cứu thương thả thi thể người nhiễm Covid-19 xuống sông

Nghị sĩ bang Bihar, Janardhan Singh Sigriwal, cáo buộc thi thể của các nạn nhân Covid-19 đã bị đổ xuống sông từ những chiếc xe cứu thương đang chạy trên cây cầu Jaiprabha Setu, nằm ở Saran gần biên giới với Ballia tại bang Uttar Pradesh.

Sigriwal cho biết ông đã thúc giục chính quyền quận Saran ngăn các tài xế xe cứu thương không vứt những thi thể ở đó.

...

Tuy nhiên, người dân địa phương khẳng định cả hai bang đều vô trách nhiệm. "Các thi thể bị các tài xế xe cấp cứu của cả Uttar Pradesh và Bihar thả xuống sông".

Đầu tuần này, các thi thể phình to và đang phân hủy, được cho là của các nạn nhân mắc Covid-19, trôi trên sông trước khi dạt vào bờ tại làng Chausa, gần một địa điểm hỏa táng.

"Người ta trục vớt các thi thể cả đêm và tiến hành chôn cất. Vì thi thể đã bị phân hủy nên vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong của họ", thông báo từ chính quyền Buxar cho hay. "Chúng tôi đã lưu dấu vết ADN để giúp xác định danh tính".

Các quan chức bác bỏ dứt khoát các thông tin rằng, thi thể bị người dân địa phương ném xuống sông do giá củi đốt để hỏa táng cao "cắt cổ". "Có đủ củi tại các khu hỏa táng và trung bình mỗi ngày có 6 đến 8 thi thể được hỏa thiêu. Chúng tôi đã yêu cầu tất cả các quan chức không để những vụ việc như vậy xảy ra trong tương lai và cũng yêu cầu họ thông báo cho người dân địa phương về việc không ném xác xuống sông".

Thẩm phán quận Buxar, Aman Samir, cho biết "bản tường trình" trong đó nói thiếu sót trong việc ghi lại thông tin hỏa táng hoặc các vấn đề tài chính đã khiến các gia đình vứt xác người thân xuống sông Ganga, là không đúng".

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn