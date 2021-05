Clip: Nhảy lầu tự tử, người phụ nữ rơi trúng nam thanh niên

Sự việc hi hữu này xảy ra tại bệnh viện liên kết với đại học Y Cáp Nhĩ Tân, thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc).

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một nam thanh niên ngoài 20 tuổi đang đứng ở sân bệnh viện thì bất ngờ bị một người phụ nữ nhảy lầu tự tử rơi trúng.

Có khoảng 10 người có mặt tại hiện trường đã chứng kiến sự việc. Ngay sau đó, họ đã nhanh chóng đưa cả 2 đi cấp cứu.

Được biết, người nhảy lầu tự tử là một nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, 49 tuổi. Chàng trai bị gãy đốt sống ngực còn nữ bệnh nhân tự tử đã không qua khỏi

