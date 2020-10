Clip: Kinh hãi dòng nước lũ chảy xiết, cuốn trôi chiếc xe tải trước sự chứng kiến của tài xế và người dân

Mới đây, MXH ghi lại cảnh một chiếc xe tải chới với giữa dòng nước lũ trong sáng 11/10 khi qua cầu Sông Trạm, đoạn qua xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam.

Your browser does not support the video tag.

...

Được biết, xe tải này chở hàng lên nấu cỗ đám cưới, tuy nhiên, khi đi đến giữa đường thì xe chết máy.

Lúc này, tài xế đã kịp nhảy ra ngoài nên an toàn về tính mạng. Cùng lúc này, mực nước nhanh chóng dâng cao, cuốn trôi chiếc xe tải.

Chứng kiến sự việc nhưng không ai có thể cứu vãn được tình hình do dòng nước quá mạnh.

Tác giả: Yến Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn