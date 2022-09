Clip đô thủ 'gia nhập Át xê nôn và Li vơ phun' khi thi uống 12 lon bia/giờ kiếm 5 triệu đồng

Hôm 25.9, một quán nhậu ở Đà Nẵng tổ chức cuộc thi “Truy tìm đô thủ 12 lon” thu hút nhiều người tham gia. Thể lệ cuộc thi rất đơn giản: Chỉ cần uống hết 12 lon bia trong 1 giờ, bạn sẽ nhận ngay 5 triệu, hoặc uống 10 lon bia trong 1 giờ thì nhận 1 triệu đồng.

Dù nhiều bợm nhậu khoe có thể uống hết một thùng bia, song uống nửa thùng trong thời gian chỉ 1 giờ không phải chuyện đơn giản.

Dù vậy, vẫn có người hoàn thành phần thi và giành được 5 triệu đồng.

Song song đó, theo người chứng kiến, đô thủ trong clip vừa thực hiện xong phần thi thì “gia nhập luôn hai đội bóng lớn là Át xê nôn và Li vơ phun”, tức nôn và phun hết ra ngoài, rồi bất tỉnh nhân sự.

Uống nhiều bia quá mức nguy hiểm như thế nào?

Theo các bác sĩ, nồng độ cồn trong bia tuy thấp nhưng thành phần nước và carbonic lại nhiều, nên độ thẩm thấu cũng nhanh hơn. Do đó, khi uống bia rượu cùng lúc sẽ làm cho lượng cồn thẩm thấu vào người nhanh hơn, gây kích thích mạnh, dẫn đến mau say hơn.

Ngoài ra, việc này còn ảnh hưởng tới việc tạo men tiêu hóa, làm giảm dịch vị, gây ra các triệu chứng như co thắt dạ dày, viêm dạ dày…

Việc uống bia rượu quá mức gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, khó lường.

Trong các cuộc thi tửu lượng, thay vì uống chừng mực, có kiểm soát, người dự thi phải uống gấp một lượng lớn bia rượu trong khoảng thời gian ngắn. Điều này có thể gây ra ngộ độc do cơ thể không kịp đào thải, thích ứng nên có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Với tình trạng ngộ độc bia rượu, trường hợp nhẹ sẽ ảnh hưởng đến nhịp thở, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, còn ca nặng có khả năng dẫn đến hôn mê và tử vong.

Bác sĩ Hà Sơn Bình, Trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đà Nẵng, cho hay: “Khi uống một lượng lớn bia rượu, ngoài việc bị rối loạn hành vi do say có thể gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh như việc mất kiểm soát khi lái xe thì khả năng ngộ độc là rất cao. Uống nhiều, uống gấp mà cơ thể chưa kịp giải được thì nồng độ cồn trong máu tăng lên nhanh. Trường hợp nạp lượng bia rượu trong thời gian ngắn như các cuộc so tài về tửu lượng có thể gặp bất tỉnh và những tổn thương khó hồi phục".

Tác giả: Sơn Vân

Nguồn tin: 1thegioi.vn