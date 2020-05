Clip: Đang ngồi hóng mát, người phụ nữ bị ô tô tông kinh hoàng

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, khi đang ngồi hóng mát trước cửa nhà, người phụ nữ trung niên phát hiện một chiếc xe ô tô đang lao về phía mình.

Ngay lập tức, người này đã đứng dậy bỏ chạy nhưng không kịp. Hậu quả, người phụ nữ bị chiếc ô tô tông văng vào vào tấm cửa kính. Cú tông mạnh khiến người phụ nữ nằm gọn trên nóc capo, bị hàng mảnh vỡ của tấm cửa kính văng lên người.

Được biết, sự việc xảy ra tại Trung Quốc, tuy nhiên vẫn chưa rõ tình trạng của nạn nhân.

Trước đó, camera giám sát cũng ghi lại được một vụ tai nạn tương tự xảy ra tại Khon Kaen, Thái Lan.

Hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát cho thấy, khi đang ngồi uống nước trước trước hàng, 3 người đàn ông bất ngờ bị một chiếc xe Nissan màu trắng tông trúng.

Cú tông mạnh khiến một người bị hất văng lên nóc capo, một người bị văng sang bên trái và người còn lại bị đâm xuyên qua cánh cửa kính. May mắn là tất cả đều sống sót, 2 người bị thương nhẹ, 1 người được đưa đến bệnh viện điều trị do mảnh kính cắt vào chân.

Được biết, người điều khiển chiếc xe là một phụ nữ. Tài xế này thừa nhận say rượu trong lúc lái xe và nhận trách nhiệm về vụ tai nạn.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: Tạp chí Người Đưa Tin