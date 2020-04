Clip con nuôi Đường Nhuệ và đàn em giang hồ đập nát chân nạn nhân

Your browser does not support the video tag.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 19.12.2018, anh Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1987, trú xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đang đứng nghe điện thoại trong sân nhà thì bị 5-7 kẻ lạ mặt xông vào bắt, khống chế ra cổng.

Cùng lúc đó, khoảng 20-30 nam thanh niên bước xuống từ các ô tô 16 chỗ và 4 chỗ, vây kín cổng nhà nạn nhân.

Khoảng 5 kẻ dùng gậy gỗ đánh anh Nguyễn Văn Hùng tới tấp, chủ yếu nhằm vào đôi chân cho đến khi nạn nhân bất tỉnh nhân sự thì mới bỏ đi. Anh Hùng được đưa đi cấp cứu với hai mắt cá chân bị vỡ, chân bên phải gãy xương, kết quả giám định thương tật là 25%.

Nhóm giang hồ hành hung anh Hùng dã man.

Theo lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã vào cuộc, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ án. Sau đó, cơ quan này đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 15 bị can để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Bùi Mạnh Tiến (biệt danh Tiến trắng) được công an xác định là kẻ có vai trò chính, cầm đầu vụ trong vụ án trên. Tiến trắng được biết đến là con nuôi của Đường nhuệ, đại ca khét tiếng ở TP Thái Bình chuyên cho vay nặng lãi, bảo kê đấu đất núp bóng công ty bất động sản. Trước đó, Bùi Mạnh Tiến bị tố cáo nhận lệnh của bố nuôi dẫn người cầm theo đao kiếm xuống chiếm giữ, đập phá tan hoang trụ sở của doanh nghiệp chế biến, sản xuất gỗ ở xã Vũ Chính, TP Thái Bình vì chưa trả được nợ.

Nạn nhân trong clip, anh Nguyễn Văn Hùng kể: “Tối hôm đó, khoảng 20 giờ 25 tôi đi công việc về, vừa vào đến sân nhà, đang đứng nghe điện thoại thì có tiếng động cơ xe bên ngoài. Tôi tưởng là khách, vì nhà tôi cũng là nhà hàng ăn uống. Sau đó, tôi thấy ba ô tô con và một ô tô 16 chỗ không rõ biển kiểm soát dừng trước cổng, cùng lúc một thanh niên chạy vào nói ‘Tao Tiến trắng đây’. Theo sau người này là khoảng năm người nữa lao vào vừa khống chế đánh đấm túi bụi, vừa lôi tôi ra cổng, chửi thề: ‘Đánh nó nát đôi chân, phế nó xem nó làm ăn được gì’.

Sau khi lôi tôi ra ngoài cổng, người thanh niên tự xưng Tiến trắng trực tiếp vật tôi xuống đất, ghì đầu tôi xuống đường cho những kẻ khác vác gậy gỗ đánh đập tôi. Các kẻ khác còn cố tình tháo giày tôi ra để đánh nát hai mắt cá chân. Đánh đập xong, khi tôi mê man, kẻ tự xưng Tiến trắng còn quay lại nói: ‘Tiến trắng đây, thích gì cứ tìm’ rồi mới lên xe bỏ đi”.

Anh Nguyễn Văn Hùng được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Trong lúc chờ xe, anh Hùng còn nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ gọi đến đe dọa, chửi bới: “Trốn đi không cho mày ăn đạn đấy”.

Mới đây, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi) và Nguyễn Thị Dương (40 tuổi) - thường được gọi là vợ chồng đại gia Đường Nhuệ - để điều tra tội cố ý gây thương tích làm nhiều người dân trên địa bàn tỉnh này khấp khởi vui mừng.

Trả lời VTC, Luật sư Trần Hồng Lĩnh - Trưởng Văn phòng Luật sư Lĩnh Chính Thắng (Đoàn luật sư TP Hải Phòng) cho hay, ông và các cộng sự từng tham gia bảo vệ, bào chữa nhiều vụ án ở Thái Bình và nhận thấy, từ lâu nhiều người dân nơi đây không có cuộc sống bình yên bởi sự lộng hành của băng nhóm giang hồ Đường Nhuệ.

"Người dân rất lo sợ, hoang mang khi bị truy sát. Họ những tưởng chạy vào trụ sở công an sẽ là nơi đảm bảo an toàn nhưng nơi này như thể cũng do bọn giang hồ làm chủ. Những tên giang hồ máu lạnh rất manh động và tàn bạo, hành xử như trong một xã hội hỗn loạn không có Nhà nước và pháp luật.

Băng nhóm giang hồ Đường Nhuệ còn nguy hiểm và tàn bạo hơn cả Năm Cam. Chúng hoạt động nhiều năm nay dưới vỏ bọc một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Chúng có rất nhiều tiền, rất chịu chi để buôn quan nên có quan hệ rất rộng và không tránh khỏi có cán bộ ở nhiều ngành, nhiều cấp chống lưng, dung túng.

Bài học vẫn còn đó về sự cám dỗ mà một Trung tướng nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quốc Huy và nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao Phạm Sĩ Chiến bị Năm Cam (TP.HCM) mua chuộc trở thành công cụ cho hắn", luật sư Trần Hồng Lĩnh nói.

