Clip: Chồng dùng xẻng đập liên tiếp vào đầu nam đồng nghiệp của vợ, nghi do ghen tuông

Trưa ngày hôm nay (28/10), đoạn clip ghi lại một phần diễn biến vụ người đàn ông dùng xẻng đập chết người khi cơn ghen tuông nổi lên ở TP Long Khánh (Đồng Nai) gây rúng động dư luận. Trong đoạn clip ngắn, hung thủ cầm xẻng đập liên tiếp vào đầu nạn nhân. Dù đoạn video quay lại mờ nhưng thấy rõ sự táo tợn, hung hăng của kẻ sát nhân.

Clip: Ghen tuông, người đàn ông dùng xẻng đập tới tấp vào đầu tình địch

Theo đó, hung thủ được xác định là Hoàng Văn Bắc (SN 1993, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Chỉ vì thấy vợ đang ngồi tâm sự với nam đồng nghiệp trong công ty, Bắc đã gây ra án mạng kinh hoàng.

Thông tin trên báo NLĐ, Bắc và chị N. (SN 1995) là vợ chồng. Chị N. làm việc tại Công ty JumBo. Gần đây, Bắc thường xuyên ghen tuông dẫn tới cuộc sống vợ chồng mâu thuẫn, xích mích. Người chồng đã làm đơn ly hôn nhưng người vợ không đồng ý.

Hung thủ tại cơ quan công an. Ảnh: NLĐ



Vào tối ngày 27/10, Bắc đi xe máy lên công ty thì thấy vợ và anh Gia A. (SN 1992) đang ngồi nói chuyện. Cơn ghen tuông nổi lên, Bắc điên cuồng lấy một chiếc xẻng lao tới đập vào người và đầu nạn nhân. Khi các đồng nghiệp trong công ty đến ngăn cản thì nạn nhân đã tử vong.



Tác giả: Hương Hương

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn