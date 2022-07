(CLIP) Bị vợ cũ từ Mỹ về hắt xăng pha nhớt vào người rồi bật lửa đốt bất thành

Your browser does not support the video tag.

Clip diễn biến vụ việc.

Ông An bàng hoàng kể lại: “Khoảng 19h ngày 3/7/2022, khi tôi đang ngồi nói chuyện với con trai là Nguyễn Tuấn Minh mới từ Mỹ trở về tại nhà riêng thì bất ngờ Phạm Thị Thi (vợ cũ của ông An – SN 1970, đang định cư tại Mỹ- PV) lao từ cửa vào dùng 1 ca xăng pha với dầu nhớt dội vào người tôi. Sau đó, bà Thi dùng chiếc bật lửa ga màu đỏ để đốt. Thấy tình huống nguy hiểm, tôi lao vào ôm lấy bà Thi thì chiếc bật lửa rơi xuống nền nhà. Sau đó, con trai tôi lao vào giữa 2 người để can ngăn”.

Theo ông An, hành vi của Phạm Thị Thi là vô cùng côn đồ và hung hãn, coi thường pháp luật, cố tình thiêu sống ông An bằng được. Ông An cũng cho biết, đây không phải là lần đầu tiên ông bị bà Thi có ý định hãm hại ông. Cách đây 2 năm, bà Thi cũng từng đổ xăng lên người ông An, có sự chứng kiến của nhiều người nhưng ông An không làm đơn tố cáo. Ông An cho biết thêm, lần này, trước khi về nước, bà Thi cũng đã gọi điện đe dọa giết ông. Trước vụ việc nghiêm trọng trên, ông An đã làm đơn tố cáo bà Phạm Thị Thi về hành vi “giết người” các cơ quan có thẩm quyền.

Để xác minh thông tin trên, phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật đã liên hệ với cơ quan chức năng địa phương và nhận được thông tin đúng là có vụ việc bà Thi hắt xăng vào ông An. Được biết, vụ việc đã được chuyển lên Công an quận Kiến An

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Xuân An và bà Phạm Thị Thi kết hôn và có với nhau 2 người con. Năm 2014, bà Thi cùng 2 con sang Mỹ định cư, từ đây 2 người có những mâu thuẫn nảy sinh vì nhiều lý do. Mâu thuẫn ngày càng căng thẳng dẫn đến tháng 9/2021, cả 2 đã hoàn tất thủ tục ly hôn.

Tác giả: Trúc Quyên - Khánh An

Nguồn tin: Báo BVPL