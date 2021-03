Cả ngõ tụ tập đánh bài, cô bé 6 tuổi hô "có công an" khiến tất cả nháo nhào giải tán trong tích tắc

Camera an ninh đã ghi lại toàn bộ tình huống "dở khóc dở cười" xảy ra trong một con ngõ nhỏ vào tối ngày 15/2 (tức Mùng 4 Tết) vừa qua. Thời điểm đó, nhiều người ở các hộ gia đình xung quanh đang tụ tập khá đông, cùng nhau đánh và xem đánh bài.

Đúng lúc này, bé gái đứng đầu ngõ hô lớn "có công an, có công an". Chột dạ, nhóm người đang tụ tập tá hoả bật dậy, giải tán ai về nhà nấy trong tích tắc. Mọi dấu vết cũng được "tẩy trắng" nhanh chóng. Cuối cùng, tất cả chỉ là trò đùa của đám trẻ con và chúng đã khiến người lớn bị một phen khiếp vía.

Theo thời gian trong đoạn clip thì lúc đó tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp nên các địa phương đã khuyến cáo người dân tránh tụ tập đông người. Chính vì thế hành động của nhóm người này lại thêm phần đáng chê trách.

Đang tụ tập đánh bài, nhóm người tá hoả giải tán trong tích tắc sau lời trêu đùa của trẻ con

