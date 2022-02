Bé trai bị xe tải nuốt chửng, cái kết khiến ai nấy thở phào

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai bị xe ô tô tải “nuốt chửng” dưới gầm xe. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 12/2 tại TP.HCM.

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc bé trai bị xe tải nuốt chửng dưới gầm xe.

Đoạn clip cho thấy, một bé trai khoảng 2-3 tuổi đang cởi trần đứng trước đầu xe tải ở trong sân nhà. Do bị khuất tầm nhìn nên tài xế không nhìn thấy đứa bé đang đứng trước xe, vì vậy anh đã nhấn chân ga để xe di chuyển về phía trước.

Và rồi, đứa bé bị xe tải tông, ngã ngửa xuống đất, nằm lọt thỏm dưới gầm xe. Hoảng sợ, đứa bé gào khóc ầm ĩ, không dám nhúc nhích.

Chứng kiến cảnh tượng này, một người phụ nữ ở trong nhà vội vàng hét lớn để ngăn tài xế dừng lại rồi chạy nhanh ra ngoài. Nghe tiếng hô hoán, tài xế liền lùi xe lại. Lúc này, người phụ nữ chạy tới bế đứa trẻ vào nhà.

... Người phụ nữ hoảng hốt lao ra, giải cứu bé trai dưới gầm xe tải.

Dường như bé trai không bị thương, chỉ bị hoảng sợ sau cú va chạm đó. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, đa số mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì bé trai không sao. Một số người để lại bình luận:

“May mà người mẹ lao ra kịp thời, nếu không đứa trẻ có thể gặp phải chuyện không may rồi”,

“Thót tim thật. Các bậc phụ huynh nên để mắt tới con mình nhiều hơn, kẻo có chuyện gì thì hối hận cũng không kịp đâu”,

“May mà em bé không sao, chắc thằng bé hoảng sợ lắm đây. Nhưng ngã đập đầu như thế thì mẹ cũng nên đưa con tới bệnh viện kiểm tra xem sao, đừng chủ quan nhé”,

"Xem clip mà hết hồn. Tài xế xe tải trước khi nhấn chân ga cũng nên ngó đầu nhìn ra một chút nhé".

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: saostar.vn