YouTuber Đinh Lan bị phạt 1 năm 9 tháng tù vụ đăng clip về bà Phương Hằng

Theo Hội đồng xét xử, theo ghi nhận của thừa phát lại các video đăng các ngày 5-7, 7-7, 11-7, 13-7, 22-8-2021 có nhiều lượt xem, bình luận. Những video này có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng.

Tại tòa, bị cáo Lan không thừa nhận đăng tải các clip này lên mạng xã hội. Tuy nhiên Hội đồng xét xử không có căn cứ xác định bị cáo bị mất điện thoại như bị cáo trình bày.

Theo đó, Hội đồng xét xử xác định trong năm 2021 bị cáo Đinh Thị Lan đã sử dụng tài khoản YouTube tên "Lan Đinh", tự ghi hình 6 video clip và phát tán trên mạng có nội dung sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân.

Hành vi của bà Lan vi phạm Luật An ninh mạng năm 2018, Nghị định số 72/2013 ngày 15-7-2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Ban đầu, bà Lan thừa nhận nhưng sau đó lại không thừa nhận nên Hội đồng xét xử không ghi nhận tình tiết thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo phạm tội lần đầu, phạm tội ít nghiêm trọng. Từ đó Hội đồng xét xử tuyên phạt bà Lan mức án như trên.

