Xúc động những dòng sổ tang của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân

Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi sổ tang. (Ảnh: TTXVN)



Sáng 25/7, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), cùng thời gian này tại Hội trường Thống nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, theo nghi thức Quốc tang.

Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, từ sáng sớm, các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo tầng lớp nhân dân Thủ đô và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã tập trung tại khu vực Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) dự Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dâng hương tưởng niệm trước linh cữuTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)



Với niềm tiếc thương vô hạn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Người con yêu quý của dân tộc Việt Nam, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, người đảng viên cộng sản kiên trung, một tấm gương sáng ngời không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người bạn lớn của nhân dân thế giới; người đã dành trọn cuộc đời, tận tâm, tận lực, tận hiến cho đất nước, cho Đảng, cho nhân dân; có nhiều công lao và cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cho phong trào cộng sản quốc tế và duy trì hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của đồng chí, chúng tôi nguyện học tập, noi gương đồng chí, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc mà đồng chí trọn đời ấp ủ, phấn đấu hy sinh. Tên tuổi, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng in đậm trong lòng nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng.”

Tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc, kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Người cộng sản kiên trung, trong sáng, bản lĩnh, trí tuệ, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, có uy tín lớn; nhà lãnh đạo có nhân cách và nhà văn hóa lớn; trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; suốt đời phấn đấu, cống hiến, hy sinh, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; không ngừng rèn luyện, phấn đấu và có nhiều cống hiến quan trọng cho sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; luôn sống chân thành, gần gũi, giản dị, khiêm tốn, nhân ái, nhân tình, nhân nghĩa và nhân văn; trăn trở lo toan cho Dân, cho Nước đến hơi thở cuối cùng. Đồng chí ra đi là tổn thất to lớn không gì bù đắp của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia đình; để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Trong giờ phút đau thương này, xin gửi đến gia đình đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự mất mát không gì bù đắp được.

Trước anh linh đồng chí Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thành kính tôn vinh và biết ơn sâu sắc công lao to lớn, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân, của dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời đại mới. Chúng tôi nguyện noi gương, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hết mình để bảo vệ và xây dựng thành Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường, thịnh vượng, nhân dân Việt Nam ngày càng hạnh phúc, ấm no. Xin kính cẩn nghiêng mình biết ơn, học tập, noi gương và vĩnh biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi sổ tang. (Ảnh: TTXVN)



Trong niềm xúc động, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết: “Vô cùng tiếc thương đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, trọn đời vì Đảng, vì nước, vì dân. Đồng chí đã dành thời gian, công sức, trí tuệ đối với vấn đề đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội; có định hướng quan trọng để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước và kỳ vọng, tin tưởng của cử tri, nhân dân cả nước. Đồng chí mất đi là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng chí, đồng bào, gia quyến và bạn bè quốc tế.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí; nguyện tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ, các thế hệ đi trước và đồng chí đã lựa chọn. Trước nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn này, xin gửi đến gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin vĩnh biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến!”

Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Phó Trưởng ban Chỉ đạo ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Nhà lãnh đạo có uy tín, đặc biệt xuất sắc, tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng, trọn đời vì nước, vì dân.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, bài bản, kiên trì, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nghiêm minh nhưng rất nhân văn của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có bước tiến mạnh, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả, rất quan trọng, toàn diện, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội và thực sự “đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược,” được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được bạn bè quốc tế ghi nhận.

Tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống của đồng chí mãi là “kim chỉ nam,” tấm gương cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta học tập, noi theo, kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.”

... Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)



Ghi sổ tang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến xúc động viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin thắp nén tâm nhang, kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Tổng Bí thư kính mến, người chiến sỹ Cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người lãnh đạo tài năng, kiệt xuất, nhà lý luận sắc bén, nhà văn hóa lớn... tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thế hệ cán bộ công tác Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở vô cùng đau xót trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí ra đi nhưng tên tuổi, sự nghiệp, tấm lòng nhân ái, trọng dân, thương dân, gắn bó máu thịt với nhân dân còn mãi. Chúng ta luôn khắc ghi những lời căn dặn sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư: “Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất,”, “lấy yêu dân làm động lực thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,” “phải xây dựng, củng cố, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”... Vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu xây dựng đất nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc như lúc sinh thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hằng mong muốn...”

Dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trân trọng ghi sổ tang: “Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, người cộng sản kiên trung, trí tuệ đã hiến dâng trọn đời cho đất nước.

Đồng chí là tấm gương mẫu mực, có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí luôn quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Đồng chí đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thực hiện thắng lợi Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cùng với những chủ trương đường lối của Đảng, hệ thống pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quân sự quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.”

Cán bộ chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng dân quân tự vệ cả nước mãi khắc ghi công lao to lớn của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước xin được kính cẩn thắp nén tâm nhang vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Phú Trọng và chia buồn sâu sắc cùng gia quyến."

Thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài ghi sổ tang với niềm tiếc thương: “Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân Thủ đô Hà Nội vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, người lãnh đạo lỗi lạc, có uy tín lớn, nhà lý luận, nhà văn hóa uyên bác, người cộng sản kiên trung, chân chính, trọn đời vì nước vì dân, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước và của dân tộc ta...

Đồng chí mất đi là tổn thất không gì bù đắp được, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội cùng nhân dân cả nước. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô xin biến đau thương thành hành động, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu vững bước trên con đường cách mạng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ, các bậc tiền bối và đồng chí đã lựa chọn, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; xây dựng Thủ đô Hà Nội Văn hiến-Văn minh-Hiện đại như mong ước trọn đời của đồng chí. Trong giờ phút xúc động này, chúng tôi nguyện suốt đời học tập và noi theo tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của Đồng chí. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt trước anh linh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng..."

Bày tỏ niềm xúc động, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an viết sổ tang: "Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân viên chức lực lượng Công an nhân dân vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, suốt đời cống hiến, hy sinh cho mục tiêu lý tưởng của Đảng và hạnh phúc của nhân dân, đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Tổng Bí thư là tấm gương sáng về nhân cách vĩ đại, trí tuệ mẫn tiệp, là biểu tượng về sự chân thành, gần gũi và giản dị, được nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế tin yêu, kính trọng, ngưỡng mộ. Những hình ảnh của đồng chí, người cộng sản chân chính, kiên trung mẫu mực với trái tim nhân hậu, trọn cuộc đời vì nước, vì dân sẽ mãi mãi khắc ghi trong tâm trí nhân dân và lực lượng Công an nhân dân.

Trước anh linh đồng chí Tổng Bí thư, lực lượng Công an nhân dân xin nguyện đem hết tâm sức, trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “còn Đảng thì còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất” như lời căn dặn của đồng chí..."

Cùng thời điểm diễn ra Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Tang lễ Quốc gia (Hà Nội), Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Nhiều tình cảm tiếc thương, trân trọng đã được các đại biểu ghi vào sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên ghi sổ tang: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí mất đi là một tổn thất rất lớn lao đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Một mất mát không gì bù đắp được với gia đình, người thân.Chúng tôi luôn nhớ mãi hình ảnh một con người vô cùng giản dị, khiêm nhường, nghị lực phi thường; một nhân cách lớn, một cán bộ, đảng viên mẫu mực, kiên trung, bất khuất; một nhà lãnh đạo đức độ, tài năng, quả cảm; một tấm gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ kính yêu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Suốt đời vì nước vì dân, tận tụy, tận tâm, tận lực, tận hiến. Xin kính cẩn nghiêng mình, tri ân những công lao to lớn mà đồng chí đã cống hiến và để lại cho đời. Nguyện học tập, noi gương đồng chí và các bậc tiền nhân, thề tiếp nối truyền thống một cách xứng đáng, đoàn kết hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm nhiều hơn nữa, phấn đấu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh “Rực rỡ tên vàng" như đồng chí hằng mong ước, chỉ dạy, góp phần cùng cả nước, vì cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng văn minh hạnh phúc, cường thịnh."

Nghệ sỹ nhân dân, Anh hùng Lao động Lý Ngọc Minh xúc động viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam… Gương sống và làm việc rất bình dị và liêm khiết cũng như sự lãnh đạo quyết liệt và lòng kiên trì trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam ta là tấm gương sáng để con cháu nhân dân ta luôn nhớ, học tập và noi gương mãi mãi.”

Tại Hội trường nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến ghi sổ tang: “…Thế hệ trẻ Thủ đô nguyện ra sức học tập, lao động, cống hiến theo lời dặn của Tổng Bí thư lúc sinh thời: Nguyện một lòng đi theo con đường cách mạng của Đảng và dân tộc…”

Thay mặt lực lượng vũ trang xã Đông Hội, Trung tá Hoàng Ngọc Khoát xúc động ghi sổ tang: “Sự cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại tấm gương sáng cho lực lượng vũ trang và nhân dân xã Đông Hội học tập và noi theo"./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn