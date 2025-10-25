Xuân Son, Hoàng Hên lên tuyển Việt Nam trong tháng 11?

Xuân Son, Hoàng Hên có cơ hội lên tuyển Việt Nam trong tháng 11 tới.



Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đã gần như bình phục hoàn toàn chấn thương khi ra sân đá giao hữu cho CLB Nam Định cách đây ít ngày.

Dự kiến, Xuân Son sẽ được ban huấn luyện CLB Thép Xanh Nam Định đăng ký thi đấu lượt về V-League 2025/2026.

Do Xuân Son đã có thể thi đấu, HLV Kim Sang Sik rất có thể sẽ triệu tập anh trở lại đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 11, song chỉ để thử chân, theo dõi thể trạng và tạo điều kiện cho chân sút hòa nhập dần lại với không khí đội tuyển và để dành ngôi sao này cho trận gặp Malaysia vào tháng 3 năm 2026.

Vừa qua, bạn thân của Xuân Son là Hendrio da Silva của đã chính thức trở thành công dân Việt Nam với tên gọi Đỗ Hoàng Hên, và được CLB Hà Nội sử dụng với tư cách nội binh tại V-League 2025/2026.

...

Tuy nhiên Hoàng Hên chưa đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam theo quy định của FIFA.

Do đó, HLV Kim Sang Sik có thể triệu tập Hoàng Hên lên tuyển Việt Nam trong tháng 11 để thử nghiệm chiến thuật ở các buổi đấu tập.

Và nếu có được phong độ tốt trong thời gian cuối năm, Hoàng Hên có cơ hội được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam dự trận đấu với Malaysia trên sân nhà ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Người hâm mộ rất hy vọng, bộ đôi cầu thủ nhập tịch Xuân Son- Hoàng Hên có màn thể hiện tốt trên hàng công tuyển Việt Nam ở trận tái đấu Malaysia tại bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 qua đó giúp đội chủ nhà có được chiến thắng cách biệt và đoạt vé đi tiếp.

Trong một diễn biến khác, thủ môn Nguyễn Filip đã gặp chấn thương ở Cúp C2 châu Á và dự kiến sẽ phải ngồi ngoài trong vòng 2 tháng qua đó nghỉ hết lượt đi V-League và cũng sẽ bỏ lỡ đợt tập trung sắp tới cùng đội tuyển Việt Nam tại FIFA Days tháng 11.

Tác giả: Phú Phú

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn