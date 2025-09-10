Xử phạt 2 trường hợp vứt rác bừa bãi ở Hà Tĩnh

Ngày 10/9, thông tin từ Công an xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 2 người dân vứt rác không đúng nơi quy định với số tiền phạt 1,5 triệu đồng/người.

Ảnh minh hoạ.

...



Trước đó, trong 2 ngày 8 - 9/9, trong quá trình tuần tra, Công an xã Đức Thọ phát hiện bà P.T.N (SN 1952, trú tại thôn Đồng Quang, xã Đức Đồng) và bà H.T.L.O (SN 1971, trú tại thôn Long Sơn, xã Đức Thọ) vứt rác không đúng nơi quy định tại trục đường tỉnh lộ 15 qua địa phận cầu Cố Bá (thuộc thôn Yên Thắng, xã Đức Thọ).

Căn cứ vào Điểm D Khoản 2 Điều 25 Nghị định 45/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ, Công an xã Đức Thọ đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng/người; đồng thời yêu cầu thu dọn rác thải, chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

