Xử lý va chạm giao thông, phát hiện đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý

Hiện trường vụ va chạm.



Thông tin ban đầu cho biết, chiều tối ngày 28/1/2023 (Mùng 7 Tết Quý Mão 2023), tại khu vực số 19 đường Võ Nguyên Giáp, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng xảy ra va chạm giao thông giữa xe ô tô BKS 15A 758.31 và ô tô BKS 75A 157.06.

Sau khi xảy ra va chạm, lái xe ô tô mang BKS 15A 758.31 cố thủ trong xe, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhận được tin báo, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt phối hợp Công an quận Lê Chân, Công an phường Vĩnh Niệm buộc lái xe ô tô BKS 15A 758.31 ra ngoài trình diện.

... Tang vật bị thu giữ.



Qua kiểm tra nhanh, lực lượng Công an đã thu giữ trong túi áo khoác của lái xe ô tô mang BKS 15A 758.31 có túi nilong bên trong chứa 29 viên nén màu hồng nhạt và 1 túi nilong chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trúc Khánh

Nguồn tin: baovephapluat.vn