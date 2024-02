Xôn xao xe biển xanh bật đèn ưu tiên, còi hơi đón người thân ở sân bay

Your browser does not support the video tag.

Video: Xe biển xanh bật đèn ưu tiên, còi hơi đón người thân ở sân bay

Sáng 7/2, mạng xã hội xuất hiện clip và hình ảnh về chiếc xe ô tô mang BKS 38A-066.88 nền xanh vào sân bay Vinh (Nghệ An) đón khách.

Đáng chú ý, sau khi vào sân bay chiếc xe này bật đèn ưu tiên và còi hơi để yêu cầu các phương tiện nhường đường. Sự việc khiến nhiều người bức xúc.

Chiếc xe biển xanh đậu ở sân bay để đón "người thân" lãnh đạo. (Ảnh: CTV)

Theo tìm hiểu của PV VTC News, chiếc xe biển xanh trên do Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đăng kí sử dụng.

Liên quan đến sự việc, trả lời PV VTC News, bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh thừa nhận việc mình có dùng xe công vụ của cơ quan để đón con gái tại sân bay Vinh tối ngày 2/2.

“Ngày hôm đó tôi có đi chúc Tết các cán bộ lão thành đã về hưu ở tỉnh Nghệ An, sau đó xin phép đi đón con gái đang mang bầu tại sân bay Vinh. Do máy bay delay nên xe dừng lại sân bay hơi lâu (khoảng 1 tiếng), sau đó tài xế bật đèn và còi để di chuyển”, bà Hà nói.

Về việc lắp còi và đèn ưu tiên trên xe công vụ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho hay, bà nhận thức được việc xe của hội không thuộc diện lắp thêm những chi tiết này và đã nhiều lần nhắc nhở tài xế tháo ra, tuy nhiên khi chưa làm xong thì xảy ra sự việc. Bản thân bà Hà cũng chưa từng yêu cầu cấp dưới lắp còi, đèn ưu tiên lên xe của cơ quan mình.

Chiếc xe được đậu tại trụ sở Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Trọng Tùng)

“Tối đó tôi có ngồi trong xe và di chuyển cùng, tuy nhiên đèn ưu tiên được lắp trên nóc xe nên tôi không nhìn thấy. Sau khi sự việc xảy ra tôi đã ý thức được lỗi sai và cho người tháo đèn và còi hơi khỏi xe”, bà Hà giải thích.

Được biết, bà Nguyễn Thị Lệ Hà đã công tác tại Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh hơn 1 năm. Chiếc xe ô tô mang BKS 38A-066.88 nền xanh được cấp cho Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2021.

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện chưa nắm được sự việc này.

